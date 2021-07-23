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«Барселона» готова рассмотреть предложения по Гризманну

23 Июля 2021, 08:36,

Нападающий Антуан Гризманн находится в сфере интересов европейских клубов. Об этом поведал президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Интерес к Антуану существует, но у нас нет никаких проблем с ним. В клубе все довольны Гризманном. Если же поступит официальное предложение по трансферу, мы готовы рассмотреть его. «Барселона» сейчас находится в нестабильном финансовом положении в обязана помнить о финансовом фэйр-плей», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация о возможном возвращении Гризманна в мадридский «Атлетико». Также интерес к французу проявляет «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн, Жоан Лапорта
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