Президент «Барселоны» рассказал о переговорах по контракту Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, как продвигаются переговоры с Лионелем Месси. Контракт аргентинца истек в конце июня, сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Лео хочет остаться, мы движемся в переговорах. Думаю, вскоре контракт будет подписан. Есть проблемы с финансовым фэйр-плей, но уверен, что у нас получится разобраться с этим», - цитирует руководителя RMC Sport.

Месси всю свою карьеру провел в стане «сине-гранатовых». В минувшем сезоне чемпионата Испании 34-летний форвард сыграл 35 поединков, записав на свой счет 30 забитых мячей и 11 голевых передач.