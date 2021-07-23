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Президент «Барселоны» рассказал о переговорах по контракту Месси

23 Июля 2021, 08:22,

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, как продвигаются переговоры с Лионелем Месси. Контракт аргентинца истек в конце июня, сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Лео хочет остаться, мы движемся в переговорах. Думаю, вскоре контракт будет подписан. Есть проблемы с финансовым фэйр-плей, но уверен, что у нас получится разобраться с этим», - цитирует руководителя RMC Sport.

Месси всю свою карьеру провел в стане «сине-гранатовых». В минувшем сезоне чемпионата Испании 34-летний форвард сыграл 35 поединков, записав на свой счет 30 забитых мячей и 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Жоан Лапорта
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