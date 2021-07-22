Висенте дель Боске отказался комментировать слова Переса в аудиозаписях

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22 Июля 2021, 20:20,
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Бывший тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске в интервью Mundo Deportivo поделился мнением о аудиозаписях приватных бесед президента «Реала» Флорентино Переса с журналистом El Confidencial.
«Что-либо сказанное в приватном разговоре можно трактовать по-разному, так что я предпочитаю не затрагивать эту тему», - сказал дель Боске.
Висенте дель Боске за четыре сезона у руля «Реала» выигрывал два титула испанского чемпионата и две Лиги чемпионов, а со сборной Испании в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2012 – чемпионат Европы.
Ранее стало известно об аудиозаписях приватных бесед Флорентино Переса с журналистом El Confidencial, в которых Перес разным образом высказывался об игроках и тренерах, когда-либо бывших игроками мадридского «Реала».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Реал Мадрид, Сборная Испании, Флорентино Перес, Висенте Дель Боске
Мужик Дель Боске!!! Мужик!!!
И правильно, умный со вшивым никаких дел иметь не будет! Видимо, на момент работы с Реалом и не догадывался, что представляет из себя этот "фрукт". А Перес - классический вариант начальника-самодура, у которого все подчинённые никчёмные, один он красавчик.