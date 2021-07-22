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Иско досрочно покинул тренировку «Реала» из-за прививки от коронавируса

22 Июля 2021, 11:02,

Хавбек мадридского «Реала» Иско досрочно завершил тренировку команды, об этом рапортует газета Marca. Спустя несколько минут после старта занятия у игрока появились симптомы простуды.

Источник отмечает, что причиной этого может быть вакцинация от коронавирусной инфекции, которую Иско прошел вместе с одноклубниками несколько дней назад.

Перед занятием полузащитник дважды сдал тест на Covid-19, который показал отрицательный результат.

Иско выступает в составе «королевского» клуба с 2013 года. Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продать игрока. Интерес к полузащитнику проявляет «Милан».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Иско
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