Иско досрочно покинул тренировку «Реала» из-за прививки от коронавируса

Хавбек мадридского «Реала» Иско досрочно завершил тренировку команды, об этом рапортует газета Marca. Спустя несколько минут после старта занятия у игрока появились симптомы простуды.

Источник отмечает, что причиной этого может быть вакцинация от коронавирусной инфекции, которую Иско прошел вместе с одноклубниками несколько дней назад.

Перед занятием полузащитник дважды сдал тест на Covid-19, который показал отрицательный результат.

Иско выступает в составе «королевского» клуба с 2013 года. Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продать игрока. Интерес к полузащитнику проявляет «Милан».