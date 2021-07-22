«ПСЖ» проявляет интерес к Гризманну

Боссы каталонской «Барселоны» по-прежнему рассчитывают продать нападающего Антуана Гризманна. Ранее футболист отказался от трансфера в туринский «Ювентус».

Согласно данным газеты Marca, об интересе к 30-летнему французскому форварду заявил «ПСЖ». Гризманн может заменить в команде Килиана Мбаппе. 22-летний нападающий не хочет продлевать контракт с парижанами и пытается добиться перехода в мадридский «Реал».

Что касается Гризманна, то он желает остаться в «Барселоне» или вернуться в мадридский «Атлетико». Его мнение о переходе в «ПСЖ» пока неизвестно.

В прошлом сезоне Антуан сыграл 51 поединок во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 13 ассистов.