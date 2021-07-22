«ПСЖ» проявляет интерес к Гризманну

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22 Июля 2021, 09:15,
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Боссы каталонской «Барселоны» по-прежнему рассчитывают продать нападающего Антуана Гризманна. Ранее футболист отказался от трансфера в туринский «Ювентус».
Согласно данным газеты Marca, об интересе к 30-летнему французскому форварду заявил «ПСЖ». Гризманн может заменить в команде Килиана Мбаппе. 22-летний нападающий не хочет продлевать контракт с парижанами и пытается добиться перехода в мадридский «Реал».
Что касается Гризманна, то он желает остаться в «Барселоне» или вернуться в мадридский «Атлетико». Его мнение о переходе в «ПСЖ» пока неизвестно.
В прошлом сезоне Антуан сыграл 51 поединок во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 13 ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн
Шейхи могут хоть всех скупить (финансовый фэйр-плэй, ау!), но количество никогда не перейдёт в качество! Это карма.
ПСЖ прям какая-то черная дыра по притягиванию топ-игроков Европы...