«Барселона» ввела ряд ограничений для молодых игроков

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22 Июля 2021, 08:22,
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Руководство каталонской «Барселоны» ввело ряд ограничений для молодых футболистов. Об этом рапортует AS.
Источник рапортует, что юным игрокам «сине-гранатовых» запретили пользоваться смартфонами во время тренировочных занятий, а также в раздевалке по ходу матча. Телефоны должны быть переданы на хранение представителю клуба. Средства связи футболиста вернут после того, как они покинут раздевалку. Кроме того, молодежи запретили красить волосы в яркие цвета и носить необычные прически.
Главная цель этих нововведений - укрепление дисциплины в коллективе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона
С волосами зашквар, а по поводу телефонов хорошее решение! Но цепляться к внешнему виду - это бред. Как будто дело происходит в глубинке, где сидят ханжи.