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«Барселона» ввела ряд ограничений для молодых игроков

22 Июля 2021, 08:22,

Руководство каталонской «Барселоны» ввело ряд ограничений для молодых футболистов. Об этом рапортует AS.

Источник рапортует, что юным игрокам «сине-гранатовых» запретили пользоваться смартфонами во время тренировочных занятий, а также в раздевалке по ходу матча. Телефоны должны быть переданы на хранение представителю клуба. Средства связи футболиста вернут после того, как они покинут раздевалку. Кроме того, молодежи запретили красить волосы в яркие цвета и носить необычные прически.

Главная цель этих нововведений - укрепление дисциплины в коллективе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
22 Июля 2021, 09:29

С волосами зашквар, а по поводу телефонов хорошее решение! Но цепляться к внешнему виду - это бред. Как будто дело происходит в глубинке, где сидят ханжи.

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