«Барселона» ввела ряд ограничений для молодых игроков

Руководство каталонской «Барселоны» ввело ряд ограничений для молодых футболистов. Об этом рапортует AS.

Источник рапортует, что юным игрокам «сине-гранатовых» запретили пользоваться смартфонами во время тренировочных занятий, а также в раздевалке по ходу матча. Телефоны должны быть переданы на хранение представителю клуба. Средства связи футболиста вернут после того, как они покинут раздевалку. Кроме того, молодежи запретили красить волосы в яркие цвета и носить необычные прически.

Главная цель этих нововведений - укрепление дисциплины в коллективе.