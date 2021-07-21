Фойт: «Наша ближайшая цель – Суперкубок УЕФА»

Аргентинский защитник «Вильярреала» Хуан Фойт в преддверии нового сезона дал интервью Mundo Deportivo. Футболист рассказал о впечатлениях о прошлой еврокубковой кампании команды и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Мы все, как игроки, так и тренерский штаб, выкладываемся на все 100 на каждой тренировке, так как хотим в лучшей форме подойти к старту сезона. Возможность сразится за трофей в самом его начале – это дополнительная мотивация», - сказал футболист.

«Прошлый сезон был замечательным, а в этом году у нас большие надежды и ожидания. В этом году мы выступим в Лиге чемпионов, но ближайшая цель – Суперкубок УЕФА. У нас здоровая конкуренция», - добавил футболист.

В чемпионате Испании «Вильярреал» стартует матчем с «Гранадой» 16 августа.