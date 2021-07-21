Анчелотти рассчитывает на Азара в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на полузащитника Эдена Азара в новом сезоне, передаёт AS. Сообщалось, что игрок может покинуть команду в эту трансферное окно, однако итальянец решил сохранить футболиста.

В клубе надеются, что новый тренер по физподготовке Антонио Пинтус, который ранее уже работал в Мадриде, сумеет помочь Азару восстановиться от травм и выйти на былой уровень. Источник сообщает, что бельгиец уже занимается по индивидуальной программе, которую разработал лично Пинтус.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро. За это время он провёл всего 43 матча, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.