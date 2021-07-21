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Алаба: «Я пришёл в «Реал» не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали»

21 Июля 2021, 16:51,

Новичок «Реала» Давид Алаба прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

«Я очень горд быть здесь и благодарен всем, кто помог осуществить этот переход. Уже не могу дождаться, когда смогу своего дебюта за «Реал». Клуб сам предложил мне взять четвёртый номер. Я понимаю, какая это ответственность, так как ранее он принадлежал Серхио Рамосу, однако я пришёл сюда не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали», - цитирует Алабу Mundo Deportivo.

Напомним, что австриец перешёл в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента. Ранее стало известно, что он будет выступать за мадридский клуб под четвёртым номером.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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Комментарии (1)
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0
nodir-2416
21 Июля 2021, 18:07
Он все таки Баварец. Ответ был супер.
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