Алаба: «Я пришёл в «Реал» не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали»

Новичок «Реала» Давид Алаба прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

«Я очень горд быть здесь и благодарен всем, кто помог осуществить этот переход. Уже не могу дождаться, когда смогу своего дебюта за «Реал». Клуб сам предложил мне взять четвёртый номер. Я понимаю, какая это ответственность, так как ранее он принадлежал Серхио Рамосу, однако я пришёл сюда не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали», - цитирует Алабу Mundo Deportivo.

Напомним, что австриец перешёл в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента. Ранее стало известно, что он будет выступать за мадридский клуб под четвёртым номером.