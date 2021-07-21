Симеоне: «Де Пауль хотел перейти в «Атлетико»

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21 Июля 2021, 15:16,
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Главный тренер «Атлетико» прокомментировал трансфер полузащитника Родриго Де Пауля из «Удинезе».
«Он позвонил мне и сказал, что «Атлетико» - единственная команда, в которую он хочет перейти. Я сказал, что мы встретимся с ним через 20 дней и вот Родриго здесь. Нам нужны такие игроки. Сегодня в задачи полузащитника входит не только отдавать передачи, но и забивать голы», - цитирует Симеоне Football Italia.
Напомним, что Де Пауль перешёл в «Атлетико» из «Удинезе» за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в Серии А, в которых он забил девять голов и отдал десять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, Родриго Де Паул