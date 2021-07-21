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Алаба взял номер Рамоса в «Реале»

21 Июля 2021, 14:40,

Новичок «Реала» Давид Алаба будет играть за мадридский клуб под четвёртым номером, передаёт пресс-служба «сливочных». 

Сегодня состоялась официальная презентация игрока. Перед этим австриец успешно прошёл медосмотр.

Напомним, что ранее четвёртый номер «Реала» принадлежал экс-капитану «сливочных» Серхио Рамос, который покинул клуб этим летом на правах свободного агента.

Алаба перешёл в «Реал» из «Баварии». У защитника закончился контракт с чемпионом Германии, поэтому мадридскому клубу он достался бесплатно. В прошлом сезоне на счету 29-летнего защитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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