Симеоне: «Примере нельзя терять Месси, мы уже лишились Роналду»

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21 Июля 2021, 13:45,
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно будущего аргентинского нападающего Лионеля Месси. 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Барселоной».
«Нам нельзя терять таких игроков. Примера уже лишилась Роналду, поэтому нужно сохранить Месси. Надеюсь, мы сможем и дальше наслаждаться его игрой в Испании. Руководству «Барселоны» необходимо приложить максимальные усилия, чтобы оставить Лео в клубе», - цитирует аргентинского тренера AS.
Ранее сообщалось, что Месси обсуждает с «сине-гранатовыми» продление сотрудничества на пять лет. Аргентинец согласен пойти на уменьшение оклада на 50%, учитывая нестабильное финансовое положение каталонского гранда.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Диего Симеоне