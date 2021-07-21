Симеоне: «Примере нельзя терять Месси, мы уже лишились Роналду»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно будущего аргентинского нападающего Лионеля Месси. 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Барселоной».

«Нам нельзя терять таких игроков. Примера уже лишилась Роналду, поэтому нужно сохранить Месси. Надеюсь, мы сможем и дальше наслаждаться его игрой в Испании. Руководству «Барселоны» необходимо приложить максимальные усилия, чтобы оставить Лео в клубе», - цитирует аргентинского тренера AS.

Ранее сообщалось, что Месси обсуждает с «сине-гранатовыми» продление сотрудничества на пять лет. Аргентинец согласен пойти на уменьшение оклада на 50%, учитывая нестабильное финансовое положение каталонского гранда.