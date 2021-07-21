Гризманн отказался от перехода в «Ювентус»

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21 Июля 2021, 11:39,
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Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн заявил, что не планирует переходить в туринский «Ювентус». «Сине-гранатовые» рассчитывали обменять француза на аргентинца Пауло Дибалу.
Как стало известно Cuatro, Гризманн готов уйти из «Барселоны» только в мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось, что клубы обсуждали обмен Антуана на полузащитника Сауля Ньигеса, однако до оформления сделки дело так и не дошло.
Гризманн защищал цвета «матрасников» с 2014 по 2019 годы, после чего был продан в каталонский гранд за 120 миллионов евро.
Нападающий забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 36 матчах прошлого сезона Примеры.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн
Слава богу!!!
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