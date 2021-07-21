Агент опроверг слухи об уходе Брайтвайта из «Барселоны»

Футбольный агент Хасан Четинкая, который представляет интересы датского нападающего Мартина Брайтвайта, отреагировал на слухи о переходе своего клиента в «Вулверхэмптон».

«Зачем Мартину уходить? Сейчас Брайтвайт выступает за один из сильнейших клубов мира, который возглавляет прекрасный тренер. Мартин хорошо сыграл на прошедшем чемпионате Европы - 2020. Думаю, он продолжит выступать за «сине-гранатовых», - передает слова агента Mirror.

Датчанин перебрался в «Барселону» зимой 2020 года. За его трансфер клуб заплатил 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Примеры Мартин сыграл 29 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста.