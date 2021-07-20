Анчелотти хочет предоставить Бэйлу «ещё один шанс»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет предоставить валлийскому полузащитнику клуба Гарету Бэйлу «ещё один шанс» и оставить того в команде ещё на сезон. Об этом сообщает Sportsmole.

По данным источника, Анчелотти надеется, что в грядущем сезоне Бэйлу удастся избежать травм, которые ранее мешали игроку проявлять себя в полной мере. В то же время, сам Бэйл рассматривает вариант с переходом в футбольную лигу США – МЛС.

За «Реал» Гарет Бэйл с 2013 года сыграл 251 матч, отметившись 105 голами и 68 голевыми передачами.