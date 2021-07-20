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Бэйл решил остаться в «Реале» на следующий сезон

20 Июля 2021, 13:16,

Атакующий полузащитник Гарет Бэйл намерен задержаться в мадридском «Реале» до истечения срока трудового договора, рапортует AS. Контракт валлийца со «сливочными» рассчитан до середины 2022 года.

Бэйл, вернувшийся в «Реал» из «Тоттенхэма», собирался переехать в МЛС, однако резко поменял свои планы. Гарет принял решение отправиться за океан следующим летом.

Валлиец рассчитывает на игровую практику после прихода в «Реал» Карло Анчелотти. Бэйл намерен доказать итальянцу свою профпригодность.

Прошлый сезон полузащитник провел в аренде за «Тоттенхэм». Он сыграл 20 матчей в АПЛ, отметившись 11 голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл
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