Анчелотти заблокировал трансфер Винисиуса

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20 Июля 2021, 08:23,
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Бразильский форвард Винисиус Жуниор останется в мадридском «Реале» на следующий сезон, несмотря на слухи о возможном переезде в Англию. В АПЛ интерес к нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед».
Согласно сведениям AS, наставник «сливочных» Карло Анчелотти выступил против продажи Жуниора. Итальянский специалист планирует использовать бразильца в грядущем сезоне.
Напомним, что Винисиус стал игроком «королевского» клуба в 2018 году, перебравшись из «Фламенго».
В прошлом сезоне чемпионата Испании нападающий провел 35 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Винисиус Жуниор