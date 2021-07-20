Анчелотти заблокировал трансфер Винисиуса

Бразильский форвард Винисиус Жуниор останется в мадридском «Реале» на следующий сезон, несмотря на слухи о возможном переезде в Англию. В АПЛ интерес к нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Согласно сведениям AS, наставник «сливочных» Карло Анчелотти выступил против продажи Жуниора. Итальянский специалист планирует использовать бразильца в грядущем сезоне.

Напомним, что Винисиус стал игроком «королевского» клуба в 2018 году, перебравшись из «Фламенго».

В прошлом сезоне чемпионата Испании нападающий провел 35 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.