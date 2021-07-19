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Забываем о Мбаппе, Холанне и Погба в Мадриде: Президент «Реала» решил обойтись без трансферов этим летом

19 Июля 2021, 21:54,

Поклонники мадридского «Реала» надеялись дождаться громких трансферов в любимый клуб этим летом. В стан «галактикос» сватали молодых, но уже звёздных форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, а также опытного полузащитника Поля Погба. Однако последняя информация СМИ является неутешительной.

По сообщениям Radio Marca, президент «Реала» Флорентино Перес на совете директоров огласил решение обойтись без трансферов в летнее трансферное окно 2021 года.

Если эта информация подтвердится, у «Реала» этим летом будет только один новичок – Давид Алаба, которого мадридцы подписали в качестве свободного агента. Австрийский защитник заменит в составе «сливочных» опытного Серхио Рамоса, у которого завершился контракт с клубом, и испанец перебрался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Реал Мадрид, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Флорентино Перес, Эрлинг Холанн
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