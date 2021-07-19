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«Барселона» отказалась от спонсорского контракта, опасаясь ухудшения отношений с Китаем

19 Июля 2021, 21:28,

Испанская «Барселона» приняла решение свернуть переговоры по спонсорскому соглашению со шведским брендом «H&M». Причиной такого решения именитого клуба послужили политические мотивы. Об этом сообщил испанский портал ARA.

Дело в том, что недавно в «H&M» осудили существование рабочих лагерей с людьми из уйгурского меньшинства, отказавшись от сырья из китайского региона Синьцзян. Каталонский клуб, опасаясь недовольства со стороны мощной китайской республики, свернул переговоры с текстильной компанией «H&M», которые длились уже несколько месяцев, и находились на завершающей стадии.

По сообщениям инсайдера, основные опасения исходили из отдела коммуникаций офиса «Барселоны» в Гонконге. Руководство клуба в официальной позиции просто заявило, что не достигло успеха в переговорах с брендом, и этот актив не являлся приоритетным для клуба.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона
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