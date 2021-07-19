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Депай: «Я перешёл в «Барселону», чтобы выиграть много трофеев»

19 Июля 2021, 19:45,

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал свой переход в «Барселону». Игрок отметил, что намерен выиграть много трофеев в составе каталонского клуба.

«Это особенный день для меня. Я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешёл в этот великий клуб с очень богатой историей. Сейчас моя цель - хорошо начать сезон и адаптироваться как можно быстрее», - цитирует Депая Mundo Deportivo.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» на правах свободного агента. Последним его клубом был французский «Лион», за который он провёл 178 матчей, забил 76 голов и отдал 55 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Мемфис Депай
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