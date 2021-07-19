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Президент «Атлетико» - о возможном обмене Сауля на Гризманна: «Всё возможно»

19 Июля 2021, 19:17,

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал возможный обмен игроков между мадридским клубом и «Барселоной», в который могут войти Сауль Ньигес и Антуан Гризманн, передаёт Goal.

Сересо, отвечая на вопрос о возможном обмене, заявил, что «всё возможно», но в то же время отметил, что ни с кем, по поводу возможного возвращения Гризманна, он не общался.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико», а полузащитник мадридцев Сауль Ньигес стать игроком каталонцев. Отмечалось, что клубы готовят обмен игроками. 

Напомним, что на счету Гризманна в прошлом сезоне 51 матч во всех турнирах,  забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Сауль в минувшей кампании провёл 41 матч во всех соревнованиях, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес, Энрике Сересо, Антони Гризманн
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