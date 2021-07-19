Рамос: «В моей команде всегда найдётся место для Месси»

Испанский защитник Серхио Рамос, перебравшийся этим летом на правах свободного агента в «ПСЖ», был бы рад видеть в своей новой команде нападающего Лионеля Месси. У 34-летнего аргентинца истек контракт с «Барселоной», сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Я люблю играть с лучшими футболистами. Лео - один из сильнейших игроков мира. Для него всегда найдется место в моей команде», - передает слова Серхио Mundo Deportivo.

Ожидается, что Месси останется в каталонском клубе. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества до середины 2023 года.

За первую команду «Барселоны» аргентинец выступает с 2005 года. В прошлом сезоне Примеры Лионель сыграл 35 матчей, забил 30 мячей и сделал девять ассистов.