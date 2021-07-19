Дест не собирается покидать «Барселону»

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19 Июля 2021, 09:37,
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Американский защитник Серджино Дест опроверг слухи о возможном уходе из каталонской «Барселоны». Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, 20-летний футболист планирует провести следующий сезон на «Камп Ноу» и не станет рассматривать предложения от других клубов.
Дест перебрался в стан «сине-гранатовых» в октябре прошлого года. Стороны подписали долгосрочный контракт до конца июня 2025 года.
В минувшем сезоне испанского чемпионата Серджино сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серджино Дест