Дест не собирается покидать «Барселону»

Американский защитник Серджино Дест опроверг слухи о возможном уходе из каталонской «Барселоны». Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, 20-летний футболист планирует провести следующий сезон на «Камп Ноу» и не станет рассматривать предложения от других клубов.

Дест перебрался в стан «сине-гранатовых» в октябре прошлого года. Стороны подписали долгосрочный контракт до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Серджино сыграл 30 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.