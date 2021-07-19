Юмтити может вернуться в «Лион»

Защитник Самуэль Юмтити близок к уходу из каталонской «Барселоны» в текущее трансферное окно. Об этом рапортует Sport.es.

Источник сообщает, что в услугах футболиста заинтересован «Лион». Руководство «ткачей" готово арендовать 27-летнего игрока и выплачивать ему половину заработной платы. Французский клуб не станет оформлять полноценный трансфер из-за нестабильной финансовой ситуации.

Самуэль перебрался в стан «сине-гранатовых» как раз из «Лиона". За каталонцев он выступает с 2016 года. Контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до середины 2023 года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.