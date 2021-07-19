Гамейро подписал контракт со «Страсбургом»

Французский форвард Кевин Гамейро продолжит карьеру в «Страсбурге», который играет в Лиге 1. 34-летний футболист вечером в воскресенье поставил подпись под контрактом на два сезона. «Страсбургу» экс-футболист сборной Франции (13 матчей и 3 гола) достался бесплатно, так как истек срок действия его контракта с «Валенсией», где он играл с 2018 года. «Летучие мыши» заплатили за экс-игрока «Атлетико» 16 млн евро, а «матрасники» за два года до того потратились в два раза больше на тогда еще игрока «Севильи».

В прошлом сезоне в составе «лос чес» Гамейро провел 27 матчей, в которых нанес четыре результативных удара.