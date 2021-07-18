​Куман считает Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман сказал несколько слов по поводу Лионеля Месси, завоевавшего неделю назад первый трофей со сборной Аргентины.

«Для нас Месси очень важен. Он настоящий капитан и пример для других футболистов. В прошлом сезоне его эффективность была существенной после тяжёлого старта из-за его собственной ситуации.

Он действительно хотел выиграть Кубок Америки. Лео является лучшим футболистом в мире, и он привык побеждать. Для меня он является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», - слова Кумана приводит Marca.

Напомним, что с начала июля Лионель Месси является свободным агентом.