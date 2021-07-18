​Саншеш может перейти в «Барселону»

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18 Июля 2021, 12:32,
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Трудности в осуществлении сделки по обмену Антуана Гризманна на Сауля вынуждают «Барселону» изучать другие варианты по укреплению средней линии поля. Как сообщает AS, каталонцы могут обратиться к варианту с Ренату Саншешем. Характеристики португальца соответствуют требованиям Рональда Кумана, желающего подписать полузащитника.
По данным источника, «Барселона» может попробовать арендовать Саншеша у «Лилля» с опцией обязательного выкупа. При таком варианте испытывающим финансовые трудности каталонцам не придётся платить за футболиста уже этим летом.
Портал transfermarkt оценивает 23-летнего Ренату Саншеша в 30 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лилль, Трансферы футбола - лето 2021, Ренату Саншеш