​Саншеш может перейти в «Барселону»

Трудности в осуществлении сделки по обмену Антуана Гризманна на Сауля вынуждают «Барселону» изучать другие варианты по укреплению средней линии поля. Как сообщает AS, каталонцы могут обратиться к варианту с Ренату Саншешем. Характеристики португальца соответствуют требованиям Рональда Кумана, желающего подписать полузащитника.

По данным источника, «Барселона» может попробовать арендовать Саншеша у «Лилля» с опцией обязательного выкупа. При таком варианте испытывающим финансовые трудности каталонцам не придётся платить за футболиста уже этим летом.

Портал transfermarkt оценивает 23-летнего Ренату Саншеша в 30 миллионов евро.