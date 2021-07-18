​Мориба может быть исключён из резервной команды «Барселоны»

Илайкс Мориба не был включён в список игроков основы «Барселоны» для подготовки к сезону. Ситуация может пойти и дальше – испанский Sport сообщает о том, что Мориба быть исключён и из резервной команды, то есть из «Барселоны Б». Игрока могут перевести на тренировки с молодёжкой.

Ранее сообщалось, что Мориба не хочет подписывать новый контракт с «Барселоной», желая выбить для себя более выгодные экономические условия. Клуб при этом рассчитывает сохранить в своих рядах 18-летнего хавбека, который уже успел провести 18 матчей за первую команду «сине-гранатовых».

Действующий контракт Илайкса Мориба рассчитан до конца июня 2022 года.