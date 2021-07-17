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Близкий друг Бензема: «Мбаппе перейдёт в «Реал» в конце августа»

17 Июля 2021, 21:30,

Близкий друг Карима Бензема по имени Мохамед Хенни заявил, что в конце августа Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Хенни, чьи слова на своих страницах приводит AS, ссылается на некий надёжный источник.

В ходе разговора Хенни также раскритиковал «ПСЖ» за чрезмерную зависимость от Неймара, из-за которой Килиан Мбаппе не может засиять во французском клубе в полной мере. 

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона. Учитывая тот факт, что договориться о продлении контракта с игроком будет сложно, парижанам выгоднее продать Мбаппе уже этим летом.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Килиан Мбаппе
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