Близкий друг Бензема: «Мбаппе перейдёт в «Реал» в конце августа»

Близкий друг Карима Бензема по имени Мохамед Хенни заявил, что в конце августа Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Хенни, чьи слова на своих страницах приводит AS, ссылается на некий надёжный источник.

В ходе разговора Хенни также раскритиковал «ПСЖ» за чрезмерную зависимость от Неймара, из-за которой Килиан Мбаппе не может засиять во французском клубе в полной мере.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона. Учитывая тот факт, что договориться о продлении контракта с игроком будет сложно, парижанам выгоднее продать Мбаппе уже этим летом.