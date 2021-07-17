Каннаваро: «Месси - абсолютный первый номер в мире, он должен получить «Золотой мяч»

Экс-игрок «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии, а сейчас футбольный тренер Фабио Каннаваро назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Доннарумма? Нет, не думаю. Я считаю, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси. Лео - абсолютный первый номер в мире. Он был главным действующим лицом триумфального для Аргентины Кубка Америки», - приводит слова Каннаваро Tuttosport.

Напомним, что на счету 34-летнего аргентинца шесть «Золотых мячей».

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси провел 35 поединков, отметившись 30 забитыми мячами и девятью результативными передачами.