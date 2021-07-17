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Депай: «Играть за «Барселону» - воплощение мечты»

17 Июля 2021, 11:51,

Голландский вингер Мемфис Депай, перешедший этим летом в каталонскую «Барселону», пообщался с журналистами о своем трансфере.

«Это прекрасное путешествие, которое является частью моей жизни. Я с детства прикладывал все силы ради этого. Играть за «Барселону» - воплощение мечты», - передает слова 27-летнего футболиста Diario Sport.

До перехода в стан «сине-гранатовых» Депай поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Лион» и ПСВ.

Контракт Мемфиса с каталонским грандом рассчитан до середины 2023 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 голландец сыграл 37 матчей, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Мемфис Депай
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
17 Июля 2021, 12:16

Коутиньо , Грзман , тоже мечтатели , но мечтать мало , нужно играть ... а то мечты очень быстро преврятятся в гонение и страшный сон .

1
Карыч Кар
17 Июля 2021, 11:57

Очередной чистильщик обуви гному.

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