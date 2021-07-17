Депай: «Играть за «Барселону» - воплощение мечты»

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17 Июля 2021, 11:51,
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Голландский вингер Мемфис Депай, перешедший этим летом в каталонскую «Барселону», пообщался с журналистами о своем трансфере.
«Это прекрасное путешествие, которое является частью моей жизни. Я с детства прикладывал все силы ради этого. Играть за «Барселону» - воплощение мечты», - передает слова 27-летнего футболиста Diario Sport.
До перехода в стан «сине-гранатовых» Депай поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Лион» и ПСВ.
Контракт Мемфиса с каталонским грандом рассчитан до середины 2023 года.
В минувшем сезоне Лиги 1 голландец сыграл 37 матчей, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Мемфис Депай
Коутиньо , Грзман , тоже мечтатели , но мечтать мало , нужно играть ... а то мечты очень быстро преврятятся в гонение и страшный сон .
Очередной чистильщик обуви гному.