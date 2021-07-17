Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе твердо решил уйти из французского клуба. Нападающий желает продолжить карьеру в мадридском «Реале», рапортует AS.

Источник сообщает, что 22-летний футболист ждет конкретного предложения от «королевского» клуба. Мбаппе рассчитывает, что «сливочные» будут решительны в переговорах и вынудят «ПСЖ» согласиться на трансфер.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба готов увеличить зарплату Мбаппе до 30 миллионов евро за сезон.

В составе парижского коллектива нападающий выступает с 2018 года. Его контракт истекает летом 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.