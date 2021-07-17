Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» в «Реал»

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17 Июля 2021, 09:29,
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе твердо решил уйти из французского клуба. Нападающий желает продолжить карьеру в мадридском «Реале», рапортует AS.
Источник сообщает, что 22-летний футболист ждет конкретного предложения от «королевского» клуба. Мбаппе рассчитывает, что «сливочные» будут решительны в переговорах и вынудят «ПСЖ» согласиться на трансфер.
Ранее сообщалось, что руководство французского клуба готов увеличить зарплату Мбаппе до 30 миллионов евро за сезон.
В составе парижского коллектива нападающий выступает с 2018 года. Его контракт истекает летом 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Килиан Мбаппе
,, источник,,... прям у ЕФ в штабе ПСЖ сидит ,,источник ,, Гумен завербовал . Ну перестаньте гнать ...фууу
Мля , даже не смешно уже ))))