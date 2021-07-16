Агент – о будущем Сауля: «Он примет лучшее для себя решение»

Агент Джошуа Барнетт прокомментировал информацию о возможном обмене Сауля Ньигеса на Антуана Гризманна.

В СМИ не утихает шумиха насчёт возможного громкого обмена игроками между двумя топ-клубами испанской Ла Лиги – «Атлетико» и «Барселоной». В стан мадридцев может вернуться «блудный сын» Антуан Гризманн, а вместо него «Барса» стремится заполучить игрока сборной Испании Сауля Ньигеса.

В общении с AS будущее своего клиента прокомментировал представитель компании ISM Stellar Sports Джошуа Барнетт: «Сауль примет лучшее для себя решение».

Ранее 26-летний хав «матрасников» сказал, что его выгоняют из команды.