​Испанский суд прекратил дело против Месси

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16 Июля 2021, 18:20,
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Национальный суд Испании прекратил дело против звёздного испанского футболиста Лионеля Месси. Несколько лет назад Федерико Реттори, который сотрудничал с благотворительным фондом Месси, подал иск. В нём указывалось, что фонд Месси используется для отмывания денег. Осенью 2019 года дело было прекращено, поскольку доказательства были признаны неубедительными и строящимися на информации из СМИ. Впрочем, позже дело снова возобновили.
Теперь суд прекратил дело, сообщив, что в результате тщательного расследования нарушений закона выявлено не было.
Добавим, что Лионель Месси с начала июля находится в статусе свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси