​Испанский суд прекратил дело против Месси

Национальный суд Испании прекратил дело против звёздного испанского футболиста Лионеля Месси. Несколько лет назад Федерико Реттори, который сотрудничал с благотворительным фондом Месси, подал иск. В нём указывалось, что фонд Месси используется для отмывания денег. Осенью 2019 года дело было прекращено, поскольку доказательства были признаны неубедительными и строящимися на информации из СМИ. Впрочем, позже дело снова возобновили.

Теперь суд прекратил дело, сообщив, что в результате тщательного расследования нарушений закона выявлено не было.

Добавим, что Лионель Месси с начала июля находится в статусе свободного агента.