​Перес: «Моуринью сказал Озилу, что с его девушкой занимались любовью все игроки «Интера» и «Милана»

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16 Июля 2021, 17:33,
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В сети продолжают появляться аудиозаписи с фрагментами давних разговоров президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз речь пошла о бывшем игроке «сливочных» Месуте Озиле и его бывшей девушке.
«Когда Озил приехал в Мадрид, он начал встречаться в моделью из Милана. Пока один раз Жозе Моуринью не сказал ему, что с этой моделью занимались любовью все игроки «Интера» и «Милана», а также технический персонал обеих команд», - приводит давние слова Переса Football Espana.
В настоящий момент Месут Озил выступает за «Фенербахче». Его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Жозе Моуринью, Месут Озил, Флорентино Перес