​Перес: «Моуринью сказал Озилу, что с его девушкой занимались любовью все игроки «Интера» и «Милана»

В сети продолжают появляться аудиозаписи с фрагментами давних разговоров президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз речь пошла о бывшем игроке «сливочных» Месуте Озиле и его бывшей девушке.

«Когда Озил приехал в Мадрид, он начал встречаться в моделью из Милана. Пока один раз Жозе Моуринью не сказал ему, что с этой моделью занимались любовью все игроки «Интера» и «Милана», а также технический персонал обеих команд», - приводит давние слова Переса Football Espana.

В настоящий момент Месут Озил выступает за «Фенербахче». Его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.