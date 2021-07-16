Перес: «Фигу - худший в «Реале», а Гути похож на козу»

Испанские СМИ продолжают публиковать скандальные высказывания президента мадридского «Реала» Флорентино Переса о бывших футболистах команды. На этот раз досталось Гути и Луишу Фигу.

«Луиш Фигу разрушает атмосферу в раздевалке. Его поведение отвратительно. Этим он схож с Раулем. Эта парочка - худшие в клубе», - приводит слова руководителя газета Marca, ссылаясь на El Confidencial.

«Гути - осел, он похож на козу. Это мой самый главный враг. Гути - идиот», - передает слова Переса El Confidencial.

Ранее стало известно, что Перес намерен судиться с изданием, публикующим его громкие высказывания.