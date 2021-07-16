Перес: «Фигу - худший в «Реале», а Гути похож на козу»

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16 Июля 2021, 13:30,
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Испанские СМИ продолжают публиковать скандальные высказывания президента мадридского «Реала» Флорентино Переса о бывших футболистах команды. На этот раз досталось Гути и Луишу Фигу.
«Луиш Фигу разрушает атмосферу в раздевалке. Его поведение отвратительно. Этим он схож с Раулем. Эта парочка - худшие в клубе», - приводит слова руководителя газета Marca, ссылаясь на El Confidencial.
«Гути - осел, он похож на козу. Это мой самый главный враг. Гути - идиот», - передает слова Переса El Confidencial.
Ранее стало известно, что Перес намерен судиться с изданием, публикующим его громкие высказывания.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Флорентино Перес, Луиш Фигу, Гути
одмЫн зажигает))) главное ведь карлик)))) ничтожество, а че мои безобидные посты удаляеш, мол карлик дно? Твой удел, не более!!!
Правда не всегда имеет сладкий вкус)
Хорошо бы почитать такие же выжимки про Барселону золотого периода)