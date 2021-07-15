Анчелотти рассказал, как будет играть «Реал» под его руководством

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15 Июля 2021, 23:02,
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от нового сезона.
«Все игроки очень хорошо себя проявили. Это касается как молодёжи, так и ветеранов. Что касается игрового стиля, то мы должны обращать внимание на историю клуба и соблюдать традиции. «Реал» всегда играл в энергичный и интенсивный футбол с мячом и без. Этот сезон не должен стать исключением», - цитирует Анчелотти Marca.
Итальянец возглавил «Реал» этим летом, разорвав контракт с «Эвертоном». Напомним, что Анчелотти уже тренировал «сливочных» с 2014 по 2016 год.
Ранее стало известно, что главный тренер мадридского клуба дал добро на уход Варана.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
ну ну... я бы тоже так сказал , только когда Анчи был у руля что то стиль Реала поблек , как и с приходом ученика Карлы..