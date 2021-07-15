Муньяин рассказал о целях «Атлетика» из Бильбао на новый сезон

Испанский полузащитник Икер Муньяин, являющийся капитаном «Атлетика» из Бильбао, рассказал об амбициях команды на новый сезон в интервью Mundo Deportivo.

По словам Муньяина, клуб настроен побороться за выход в еврокубки, а также за все трофеи, в розыгрыше которых команда берёт участие: Кубок и Суперкубок Испании.

Муньяин отметил, что главные усиления для клуба в это трансферное окно обеспечивает академия. Как известно, «Атлетик» - довольно традиционный клуб, который берёт в свой состав только игроков из страны басков.

В прошлом сезоне «Атлетик» занял 10-е место в чемпионате, значительно улучшив свою игру и результаты после прихода на пост главного тренера Марселино Гарсии Тораля в декабре прошлого года.