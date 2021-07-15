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Муньяин рассказал о целях «Атлетика» из Бильбао на новый сезон

15 Июля 2021, 22:30,

Испанский полузащитник Икер Муньяин, являющийся капитаном «Атлетика» из Бильбао, рассказал об амбициях команды на новый сезон в интервью Mundo Deportivo.

По словам Муньяина, клуб настроен побороться за выход в еврокубки, а также за все трофеи, в розыгрыше которых команда берёт участие: Кубок и Суперкубок Испании.

Муньяин отметил, что главные усиления для клуба в это трансферное окно обеспечивает академия. Как известно, «Атлетик» - довольно традиционный клуб, который берёт в свой состав только игроков из страны басков.

В прошлом сезоне «Атлетик» занял 10-е место в чемпионате, значительно улучшив свою игру и результаты после прихода на пост главного тренера Марселино Гарсии Тораля в декабре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Атлетик Бильбао, Икер Муньяин
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