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Фелиш интересен «Барселоне»

15 Июля 2021, 22:11,

«Барселона» и «Атлетико» продолжают обсуждать обмен Антуана Гризманна и Сауля, однако президент каталонцев Жоан Лапорта также проявляет интерес к нападающему мадридцев Жоау Фелишу, передаёт Mundo Deportivo.

Сообщается, что уход португальца из «Атлетико» маловероятен, так как в клубе рассчитывают на него и надеются, что он станет лидером команды в ближайшем будущем. Лапорта, в свою очередь, рассчитывает, что с переходом Фелиша на «Камп Ноу» может помочь агент игрока Жорже Мендеш, с которым у него хорошие отношения.

Напомним, что нападающий стал игроком «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за 127 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 40 матчей, в которых он забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее полузащитник «Атлетико» Сауль сказал болельщику, что его выгоняют из клуба.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Жоан Лапорта, Жоау Фелиш
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