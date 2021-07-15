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Мостовой похвалил Иосифова за переход в «Вильярреал»

15 Июля 2021, 23:10,

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой похвалил Никиту Иосифова за переход в «Вильярреал». Напомним, что 20-летний футболист перешел в испанский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на пять лет.

Он отметил, что даже практика в третьем дивизионе Испании пойдёт ему на пользу.

«Иосифов молодец, что уехал. Для 20-летнего игрока такой переход - это отлично. Парень будет играть в Европе и сможет конкурировать с сильнейшими», - цитирует Мостового Sport24.

Экс-игрок «Сельты» также надеется, что другие футболисты последуют его примеру и не побоятся переехать за границу.

Иосифов является воспитанником «Локомотива». В составе основной команды он сыграл шесть матчей и даже успел дебютировать в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Вильярреал, Александр Мостовой, Никита Иосифов
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