Мостовой похвалил Иосифова за переход в «Вильярреал»

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой похвалил Никиту Иосифова за переход в «Вильярреал». Напомним, что 20-летний футболист перешел в испанский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на пять лет.

Он отметил, что даже практика в третьем дивизионе Испании пойдёт ему на пользу.

«Иосифов молодец, что уехал. Для 20-летнего игрока такой переход - это отлично. Парень будет играть в Европе и сможет конкурировать с сильнейшими», - цитирует Мостового Sport24.

Экс-игрок «Сельты» также надеется, что другие футболисты последуют его примеру и не побоятся переехать за границу.

Иосифов является воспитанником «Локомотива». В составе основной команды он сыграл шесть матчей и даже успел дебютировать в Лиге чемпионов.