Президент «Реала» Перес давил на испанские СМИ

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15 Июля 2021, 18:51,
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Флорентино Перес собирается судиться с El Confidencial, но издание продолжает публиковать аудиозаписи с давними разговорами президента «Реала». В очередной порции материала были опубликованы разговоры Переса в период с марта 2007 по октябрь 2012 года.
В этих разговорах Флорентино Перес говорит о необходимости «изолировать» газету Marca и телекомпанию TVE.
«Программа El Rondo на TVE больше не будет существовать. Это эта программа рассчитана на месяцы, её закроют сразу. Если она сезонная, придётся подождать до лета», - говорил Перес на одной из аудиозаписей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес