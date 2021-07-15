Президент «Реала» Перес давил на испанские СМИ

Флорентино Перес собирается судиться с El Confidencial, но издание продолжает публиковать аудиозаписи с давними разговорами президента «Реала». В очередной порции материала были опубликованы разговоры Переса в период с марта 2007 по октябрь 2012 года.

В этих разговорах Флорентино Перес говорит о необходимости «изолировать» газету Marca и телекомпанию TVE.

«Программа El Rondo на TVE больше не будет существовать. Это эта программа рассчитана на месяцы, её закроют сразу. Если она сезонная, придётся подождать до лета», - говорил Перес на одной из аудиозаписей.