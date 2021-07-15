​Сауль – болельщику: «Меня выгоняют из «Атлетико»

|
15 Июля 2021, 16:01,
|
|
В последние дни СМИ активно говорят о возможном обмене между «Барселоной» и «Атлетико». На «Камп Ноу» якобы может отправиться Сауль, а в обратном направлении – Антуан Гризманн.
El Desmarque сообщает о том, что Сауль около отеля раздал автографы и сделал памятные фотографии с болельщиками «Атлетико». Один из фанатов попросил полузащитника остаться в клубе, на что Сауль сказал: «Они меня выгоняют отсюда, чувак».
Стоит сказать, что Сауль находился в хорошем настроении, и остаётся непонятным, всерьёз он говорил или же просто отшутился.
Добавим, что Сауль является воспитанником «Атлетико».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Сауль Ньигес, Сауль