«Барселона» показала новую гостевую форму

Каталонская «Барселона» провела презентацию новой выездной формы на следующий сезон. Об этом сообщает в официальном твиттер-аккаунте пресс-служба «сине-гранатовых».

Экипировка выполнена в светло-фиолетовой цветовой гамме, а клубный логотип сделан в темно-фиолетовых тонах. Техническим партнером каталонского гранда выступает американская компания Nike.

Напомним, что в минувшем розыгрыше чемпионата Испани «Барселона» финишировала на третьем месте. Вторую строчку занял мадридский «Реал», а чемпионом страны стал другой столичный клуб - «Атлетико».

Ранее стало известно, что каталонцы договорились с Лионелем Месси о новом 5-летнем контракте.

