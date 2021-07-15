Журналист шантажировал «Реал» аудиозаписями Переса и требовал 10 миллионов евро

Появились детали скандала с участием футбольного функционера Флорентино Переса, занимающего пост президента мадридского «Реала». Ранее СМИ опубликовали ряд громких высказываний руководителя. На этих записях он якобы называл Рауля и Икера Касильяса аферистами, Криштиану Роналду - больным, а Висенте дель Боске - тупицей.

Как стало известно Onda Cero, в «королевском» клубе давно знали об этих записях. Около десяти лет назад один из журналистов встретится с представителями «Реала» и заявил о готовности отдать записи, если ему заплатят десять миллионов евро. Мадридский гранд не стал выполнять условия шантажиста.

Добавим, что Перес в этом году был переизбран на новый срок.