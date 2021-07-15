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«Вильярреал» подписал форварда «Реймса»

15 Июля 2021, 08:19,

Испанский «Вильярреал» усилил атакующую линию. Ряды «жёлтой субмарины» пополнил сенегальский форвард Булайе Диа, ранее выступавший во Франции за «Реймс».

Как сообщила пресс-служба клуба, стороны заключили долгосрочное соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года. Сумма перехода, по сведениям Transfermarkt, составила порядка 12 миллионов евро.

Африканский футболист выступал в составе «Реймса" с 2018 года. В общей сложности нападающий провел 88 поединков, записав на свой счет 28 забитых мячей и три результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вильярреал, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Булайе Диа
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