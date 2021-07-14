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«Барселона» предложила Роберто новый контракт

14 Июля 2021, 23:35,

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто близок к продлению контракта с «Барселоной», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что каталонский клуб предложил своему воспитаннику новое двулетнее соглашение.

Нынешний контракт испанца с «Барселоной» истекает в июне 2022 года, однако в клубе намерены удержать Роберто ещё на два года. Ожидается, что игрок поставит свою подпись под новым соглашением уже в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету игрока 15 матче в Ла Лиге, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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