«Барселона» предложила Роберто новый контракт

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто близок к продлению контракта с «Барселоной», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что каталонский клуб предложил своему воспитаннику новое двулетнее соглашение.

Нынешний контракт испанца с «Барселоной» истекает в июне 2022 года, однако в клубе намерены удержать Роберто ещё на два года. Ожидается, что игрок поставит свою подпись под новым соглашением уже в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету игрока 15 матче в Ла Лиге, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» на пять лет.