Легенда «Осасуны» Пуньяль возвращается в клуб

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14 Июля 2021, 23:29,
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Легендарный футболист, в прошлом известный полузащитник памплонской «Осасуны» Франсиско «Патчи» Пуньяль возвращается в клуб своей жизни. Испанец будет новым техническим директором академии «Осасуны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Мы должны построить футбольную школу элитного класса, и мы преследуем эту цель», - сказал Пуньяль в первом интервью в новой роли.
Франсиско Пуньяль является настоящей легендой «Осасуны»: игрок завершил карьеру чуть более семи лет назад, оставив за своей спиной почти недосягаемые 513 матчей за команду, проведя 25 лет в клубе в качестве футболиста.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Осасуна, Франсиско Пуньяль
Надеюсь, не последнее его назначение в этом клубе.