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Легенда «Осасуны» Пуньяль возвращается в клуб

14 Июля 2021, 23:29,

Легендарный футболист, в прошлом известный полузащитник памплонской «Осасуны» Франсиско «Патчи» Пуньяль возвращается в клуб своей жизни. Испанец будет новым техническим директором академии «Осасуны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Мы должны построить футбольную школу элитного класса, и мы преследуем эту цель», - сказал Пуньяль в первом интервью в новой роли.

Франсиско Пуньяль является настоящей легендой «Осасуны»: игрок завершил карьеру чуть более семи лет назад, оставив за своей спиной почти недосягаемые 513 матчей за команду, проведя 25 лет в клубе в качестве футболиста.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Осасуна, Франсиско Пуньяль
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
15 Июля 2021, 00:20

Надеюсь, не последнее его назначение в этом клубе.

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