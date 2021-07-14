Легенда «Осасуны» Пуньяль возвращается в клуб

Легендарный футболист, в прошлом известный полузащитник памплонской «Осасуны» Франсиско «Патчи» Пуньяль возвращается в клуб своей жизни. Испанец будет новым техническим директором академии «Осасуны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Мы должны построить футбольную школу элитного класса, и мы преследуем эту цель», - сказал Пуньяль в первом интервью в новой роли.

Франсиско Пуньяль является настоящей легендой «Осасуны»: игрок завершил карьеру чуть более семи лет назад, оставив за своей спиной почти недосягаемые 513 матчей за команду, проведя 25 лет в клубе в качестве футболиста.