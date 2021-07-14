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​Перес подаёт в суд на издание, опубликовавшее ряд его громких высказываний

14 Июля 2021, 17:18,

В последние дни издание El Confidencial активно публиковало давние громкие высказывания Флорентино Переса. Среди прочего, президент «Реала» якобы называл Криштиану Роналду больным, а Рауля и Икера Кальяса – аферистами.

Журналист Мельчор Руис посредством своей странички в «Твиттере» сообщает о том, что Флорентино Перес подаёт на El Confidencial в суд. Президент «Реала» намерен «защищать свою честь, частную жизнь и имидж».

Напомним, что Флорентино Перес в этом году был переизбран на новый срок. Президентской гонки в «Реале» не было, ведь больше никто не зарегистрировался как кандидат.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
14 Июля 2021, 19:00

Пипец El Confidencial-у. У перца всё схвачено, за всё заплачено.

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