​Перес подаёт в суд на издание, опубликовавшее ряд его громких высказываний

В последние дни издание El Confidencial активно публиковало давние громкие высказывания Флорентино Переса. Среди прочего, президент «Реала» якобы называл Криштиану Роналду больным, а Рауля и Икера Кальяса – аферистами.

Журналист Мельчор Руис посредством своей странички в «Твиттере» сообщает о том, что Флорентино Перес подаёт на El Confidencial в суд. Президент «Реала» намерен «защищать свою честь, частную жизнь и имидж».

Напомним, что Флорентино Перес в этом году был переизбран на новый срок. Президентской гонки в «Реале» не было, ведь больше никто не зарегистрировался как кандидат.