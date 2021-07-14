​Гризманн приблизился к возвращению в «Атлетико»

Неутешительная финансовая ситуация вынуждает «Барселону» отказаться от некоторых игроков. Очевидно, жертвой обстоятельств станет нападающий Антуан Гризманн. Как сообщает COPE, «Барселона» и «Атлетико» продвинулись в переговорах по обмену футболистами: Гризманн вернётся в Мадрид, а в обратном направлении переедет Сауль.

30-летний Антуан Гризманн оценивается в 60 миллионов евро. Он выступал за «Атлетико» в период с 2014 по 2019 год. За эти пять сезонов француз провёл за «матрасников» 257 матчей, в которых записал на свой счёт 133 гола и 50 результативных передач на партнёров.