​В Испании раскрыли подробности контракта Месси

Испанский Sport сообщил, что Лионель Месси достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» по поводу нового контракта на пять лет. L’Esportu же пишет о подробностях трудового соглашения.

По данным источника, новый контракт действительно будет рассчитан на пять сезонов, но в 2023 году Месси будет иметь возможность уйти по собственному желанию. Заработная плата аргентинца за первый сезон составит 20 миллионов евро. За второй сезон Лионель заработает больше, а дальше, если он решит остаться, оклад пойдёт на снижение.

Отмечается, что в новом контракте Лионеля Месси будут прописаны отступные в размере 600 миллионов евро.